Появилось фото командира сгоревшего при посадке в Шереметьево самолета

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фото командира самолета Sukhoi Superjet 100, совершившего аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Отмечается, что пилот Денис Евдокимов запросил экстренную посадку спустя 28 минут после взлета лайнера.

По данным журналистов, приоритетной версией авиакатастрофы стала ошибка экипажа. Специалисты полагают, что приземление лайнера могло пройти благополучно. При этом они согласились с тем, что во время полета в воздушное судно действительно попала молния, что подтверждают показания как членов экипажа, так и выживших пассажиров.

Предварительно установлено, что командир воздушного судна после удара молнии мог запросить высоту для того, чтобы летать до полной или частичной выработки топлива.

Тем не менее, по данным РЕН ТВ, бортовой самописец зафиксировал резкие изменения по скорости и высоте SSJ-100. Как свидетельствуют показатели, у экипажа не было шансов посадить лайнер без повреждений.

Самолет SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск вечером 5 мая, но вернулся в аэропорт из-за технических неполадок через 28 минут после взлета. По предварительным данным, в него попала молния, после чего была потеряна радиосвязь. Это подтвердили члены экипажа и командир самолета.

Воздушное судно совершило жесткую посадку, несколько раз подпрыгнув на взлетно-посадочной полосе. От удара о землю самолет загорелся. По предварительной информации, причиной возгорания стало попадание разрушенной стойки шасси в двигатель.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Их личности будут установлены путем проведения генетической экспертизы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. В СК России заявили, что среди основных версий ЧП в московском аэропорту Шереметьево рассматриваются недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность.