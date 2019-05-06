Прямой эфир
Сюжет:

Появилось фото командира сгоревшего при посадке в Шереметьево самолета

0
фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фото командира самолета Sukhoi Superjet 100, совершившего аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Отмечается, что пилот Денис Евдокимов запросил экстренную посадку спустя 28 минут после взлета лайнера.

По данным журналистов, приоритетной версией авиакатастрофы стала ошибка экипажа. Специалисты полагают, что приземление лайнера могло пройти благополучно. При этом они согласились с тем, что во время полета в воздушное судно действительно попала молния, что подтверждают показания как членов экипажа, так и выживших пассажиров.

Между небом и огнем: что привело к авиакатастрофе в Шереметьево
Приостановят ли эксплуатацию лайнеров Sukhoi Superjet 100

Предварительно установлено, что командир воздушного судна после удара молнии мог запросить высоту для того, чтобы летать до полной или частичной выработки топлива.

Тем не менее, по данным РЕН ТВ, бортовой самописец зафиксировал резкие изменения по скорости и высоте SSJ-100. Как свидетельствуют показатели, у экипажа не было шансов посадить лайнер без повреждений.

Самолет SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск вечером 5 мая, но вернулся в аэропорт из-за технических неполадок через 28 минут после взлета. По предварительным данным, в него попала молния, после чего была потеряна радиосвязь. Это подтвердили члены экипажа и командир самолета.

Воздушное судно совершило жесткую посадку, несколько раз подпрыгнув на взлетно-посадочной полосе. От удара о землю самолет загорелся. По предварительной информации, причиной возгорания стало попадание разрушенной стойки шасси в двигатель.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Их личности будут установлены путем проведения генетической экспертизы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. В СК России заявили, что среди основных версий ЧП в московском аэропорту Шереметьево рассматриваются недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Погибший бортпроводник SSJ-100 должен был находиться в носу самолета
Дополнительный самолет и военных привлекут для борьбы с пожарами в Зауралье

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017