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Жители Донецка вышли на траурный митинг после ЧП с SSJ-100

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Жители Донецка собрались на траурный митинг после трагедии с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево, которая унесла жизни 41 человека. Люди начали приходить к арт-объекту «Россия» на площади Ленина и приносить туда цветы.

«Мы никого не собирали специально, люди приходят сами, приносят цветы. Это наше общее горе», — цитирует главу администрации города Игоря Кулемзина телеканал «360».

У стихийного мемориала выстроилась очередь из десятков горожан, желающих выразить соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.

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«Мы не могли не прийти сюда, чтобы выразить свою скорбь, потому что погибло очень много людей: 41 человек. Мы пришли поэтому поддержать, выразить свои соболезнования родным и близким погибших», — сказала дончанка Светлана Щелкунова.

Самолет вылетел из Москвы в Мурманск вечером 5 мая. Лайнер вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок через 28 минут после взлета. По предварительной информации, в него попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Воздушное судно совершило жесткую посадку, несколько раз подпрыгнув на взлетно-посадочной полосе. От удара о землю самолет загорелся. По предварительной информации, причиной возгорания стало попадание разрушенной стойки шасси в двигатель.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Их личности будут установлены путем проведения генетической экспертизы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. В Следственном комитете России заявили, что среди основных версий ЧП в московском аэропорту Шереметьево рассматриваются недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность.

В Мурманской области объявили трехдневный траур после катастрофы с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево.

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