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Энцефалитных клещей обнаружили в Санкт-Петербурге

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Примерно каждый седьмой клещ в Санкт-Петербурге оказался заражен опасными для человека заболеваниями. К медикам обратились почти 900 горожан.

Информацию о зараженных клещах представила Боткинская больница. По данным специалистов, в 433 случаях клещей отправили на экспертизу. У 48 членистоногих был обнаружен вирус энцефалита, еще 15 являлись переносчиками боррелиоза. Об этом сообщает телеканал «78».

Всего в Санкт-Петербурге к медикам обратились 890 человек, в том числе 145 детей в возрасте до 17 лет. Непосредственно на территории города от укусов пострадали 107 человек, больше всего — в Пушкинском районе.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области был выявлен случай крымской геморрагической лихорадки. Местный житель заразился после укуса клеща.

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