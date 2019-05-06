Реконструкцию исторической трамвайной линии проведут в Евпатории

Крымский филиал Главгосэкспертизы провел экспертизу материалов обоснования инвестиций по проекту реконструкции трамвайной линии в Евпатории. Проект предусматривает обновление более 8,2 км путей, контактной сети, освещения и остановочных комплексов.

Будут созданы условия для комфортного доступа людей с ограниченными физическими возможностями. Об этом сообщает «Крыминформ».

Система электрического трамвая Евпатории открылась в 1914 году и стала достопримечательностью курорта. В марте 2019 года сотрудники трамвайного управления им. И.А. Пятецкого обнаружили отрезок английского рельса 1879 года выпуска.