У Меган Маркл начались роды

Герцогиня Сассекская Меган Маркл рожает первого ребенка. Согласно официальному заявлению Букингемского дворца, схватки начались рано утром в понедельник, 6 мая.

Отмечается, что с самого начала принц Гарри был рядом со своей супругой. Их общий ребенок станет седьмым в очереди на престол.

«Объявление будет сделано в ближайшее время», — пообещали в Букингемском дворце.

Где именно появится на свет первенец принца Гарри и его супруги, неизвестно.

5 мая сообщалось, что планы 37-летней герцогини Сассекской Меган Маркл родить самостоятельно дома в Виндзоре могут быть разрушены, так как появление первенца принца Гарри задерживается уже на неделю. Из-за этого врачи собирались перейти к индукции (применение лекарственных препаратов или других методов, чтобы спровоцировать начало родов) и не допустить проведения процедуры в домашних условиях.

Ранее СМИ писали, что подруга Меган Маркл случайно раскрыла пол будущего ребенка герцогини. Некоторые детали указывают на то, что это мальчик. Другие британские издания опубликовали видеозапись, на которой якобы запечатлен кортеж, перевозивший уже рожденного первенца Меган Маркл.