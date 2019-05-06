Прямой эфир

У Меган Маркл начались роды

0
Фото: Global Look Press/Stephen Lock/ZUMAPRESS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Герцогиня Сассекская Меган Маркл рожает первого ребенка. Согласно официальному заявлению Букингемского дворца, схватки начались рано утром в понедельник, 6 мая.

Отмечается, что с самого начала принц Гарри был рядом со своей супругой. Их общий ребенок станет седьмым в очереди на престол.

«Объявление будет сделано в ближайшее время», — пообещали в Букингемском дворце.

Где именно появится на свет первенец принца Гарри и его супруги, неизвестно.

5 мая сообщалось, что планы 37-летней герцогини Сассекской Меган Маркл родить самостоятельно дома в Виндзоре могут быть разрушены, так как появление первенца принца Гарри задерживается уже на неделю. Из-за этого врачи собирались перейти к индукции (применение лекарственных препаратов или других методов, чтобы спровоцировать начало родов) и не допустить проведения процедуры в домашних условиях.

Ранее СМИ писали, что подруга Меган Маркл случайно раскрыла пол будущего ребенка герцогини. Некоторые детали указывают на то, что это мальчик. Другие британские издания опубликовали видеозапись, на которой якобы запечатлен кортеж, перевозивший уже рожденного первенца Меган Маркл.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл
СМИ сообщили о подготовке Меган Маркл к искусственным родам

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017