Могилу Человека-слона нашли в Лондоне через 130 лет после его смерти

Исследовательница Джо Вигор-Манговин нашла в Лондоне могилу британца Джозефа Меррика, которого из-за деформации скелета и мягких тканей прозвали Человеком-слоном. Об этом 5 мая сообщает The Telegraph.

Скелет Меррика хранится в Королевском госпитале в Лондоне, а захоронение мягких тканей удалось обнаружить через почти 130 лет после его смерти на кладбище в восточной части Лондона. По словам исследовательницы, вероятность того, что оно принадлежит именно Меррику составляет 99%.

Найти останки помогли могилы жертв серийного убийцы Джека-потрошителя, который убивал женщин примерно в то же время и в том же районе, где погиб Человек-слон.

Отмечается, теперь местные власти, возможно, установят мемориальную доску с его именем.

Меррик родился в Лестере в 1862 году, его болезнь никак не проявлялась до пяти лет. В подростковом возрасте он ушел из дома и скитался, а также некоторое время выступал в цирке. Позже Меррику разрешили жить в Королевском госпитале Лондона до конца своих дней. Человек-слон скончался в 1890 году в возрасте 27 лет из-за несчастного случая, официальной причиной смерти была названа асфиксия.

Исследователи утверждают, что Меррик страдал от синдрома Протея — редкого генетического заболевания, которое характеризуется чрезмерным и атипичным ростом костной ткани и кожных покровов. Болезнь названа в честь древнегреческого морского бога, который мог принимать любое обличье.

В 1977 году состоялась премьера пьесы Бернарда Померенса под названием «Челвоек-слон», основанная на событиях из жизни Меррика, а также в 1980 году на экраны вышел одноименный фильм Дэвида Линча с Джоном Хертом в главной роли.

18 марта стало известно, что ученые определили личность Джека-потрошителя. По мнению исследователей из Ливерпульского университета, маньяком был польский еврей-эмигрант Аарон Косминский.