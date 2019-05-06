Мосгорсуд признал законным блокировку клипа рэпера Хаски

Мосгорсуд признал законным решение суда первой инстанции о блокировке видеоклипа рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) на песню «Иуда». Таким образом, отклонена жалоба защиты, в понедельник, 6 мая, передает корреспондент «Известий» из зала суда.

Решение Таганского суда Москвы, вынесенное в марте, оставлено без изменений. В ходе рассмотрения дела суд первой инстанции установил, что ссылки на клип были заблокированы «Роскомнадзором» в связи с наличием в нем информации о способах ухода от уголовной и административной ответственности за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.

Представитель рэпера тогда заявил, что под этот критерий подходят многие классические и любимые россиянами фильмы. В качестве примера он привел картину «Бриллиантовая рука», в которой показывают контрабандистов.

В декабре 2018 года краснодарский суд постановил удалить из соцсети «ВКонтакте» и YouTube еще три видеоролика Хаски: «Поэма о Родине», «Пуля-дура», «Пироман 17». В качестве причины указывалось, что видео могут вызвать у несовершеннолетних интерес к самоубийству, курению и нецензурной брани.

Месяцем ранее Хаски задержали в Краснодаре, где он должен был дать концерт в зале Arena Hall, но владельцы площадки отменили мероприятие. Выступление решили перенести в клуб Bounce, но туда приехала полиция, а здание клуба было обесточено.

В результате артист решил исполнить композицию, забравшись на крышу чужого автомобиля. Суд назначил ему 12 суток ареста по обвинению в мелком хулиганстве. 26 ноября суд Краснодара удовлетворил жалобу адвоката и отменил решение об аресте музыканта. Хаски в тот же день был отпущен из спецприемника.