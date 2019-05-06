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Мужчина порезал ножом пассажиров маршрутки в Днепре

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров маршрутного такси № 21 в украинском Днепре (бывший Днепропетровск), сообщает пресс-служба городской нацполиции.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 5 мая. Как рассказали очевидцы местному изданию «Днепр-час», в салоне маршрутки у правонарушителя возникла словесная перепалка с мужчиной и женщиной. В результате он достал нож и нанес им ранения. Пострадавшим вызвали «скорую».

Впоследствии злоумышленник вышел на ул. Маршала Малиновского и угрожал окружающим. На место немедленно выехали оперативники, задержали 56-летнего мужчину и изъяли у него нож. Нападавшего доставили в отделение полиции.

Ранее в мае похожий инцидент произошел в Москве на территории РУДН. Неизвестный ударил ножом в живот мужчину, который проходил мимо. Мотивы нападающего неизвестны.

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