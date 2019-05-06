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Жителя Татарстана задержали за осквернение памятника воинам ВОВ

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В Татарстане местный житель задержан по подозрению в акте вандализма. Мужчина испортил памятник воинам Великой Отечественной войны.

По данным правоохранительных органов, памятник в Новозареченске пострадал еще 25 апреля. Тогда на нем исчезла табличка с именами погибших воинов. В ходе проверки полицейские установили, что к акту вандализма может быть причастен 36-летний житель Бавлинского района.

При задержании мужчина пояснил, что распивал возле памятника спиртные напитки. Ему показалось, что табличка изогнута в углу, поэтому он ее сорвал и выкинул, сообщает InKazan.ru.

Подозреваемому грозит арест сроком до трех месяцев или крупный штраф.

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