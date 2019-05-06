Маршрут шествия «Бессмертный полк» в Нур-Султане составит около 3,5 км

Общая протяженность шествия акции «Бессмертный полк» в столице Казахстана составит около 3,5 км. Мероприятие пройдет 9 мая.

«Протяженность маршрута следования колонны составит около 3,5 тыс. м. Будет организована бесплатная раздача ленточек Победы, значков и гвоздик», — приводит ТАСС выдержку из сообщения городской администрации.

Отмечается, что целью является сохранение личной памяти потомков об участниках Великой Отечественной войны, а также «воспитание патриотизма и ценностей мира среди подрастающего поколения».

Жители города могут принести фото родственника — ветерана, участника войны — или транспарант с фамилией, именем и званием, пронести его по улицам столицы Казахстана.

Шествие «Бессмертного полка» 9 мая пройдет в столице Казахстана в пятый раз. Впервые оно состоялось в 2015 году.