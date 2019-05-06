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Охоту на уток запретили на юге Хабаровского края

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В южных районах Хабаровского края завершили весеннюю охоту на водоплавающую дичь, гусей и селезней уток. Отстрел перелетных птиц запретили в Амурском, Бикинском, Вяземском, Хабаровском, Нанайском, Ванинском, Комсомольском, Советско-Гаванском районах и районе имени Лазо. Запрет начал действовать с сегодняшнего дня, 6 мая.

Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в региональном министерстве природных ресурсов, за этот сезон инспекторы проверили более 300 человек и составили 23 административных протокола за нарушения правил охоты. Изъято 18 единиц орудий охоты.

На севере края сезон охоты на уток начнется 11 мая и продлится до 20 мая. Речь идет об Аяно-Майском, Охотском, Николаевском, Солнечном, Тугуро-Чумиканском, Ульчском районах и районе имени Полины Осипенко.

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