Первый случай геморрагической лихорадки выявили в Волгоградской области

Врачи в Волгоградской области выявили первый за сезон случай крымской геморрагической лихорадки (КГЛ). Местный житель заболел после укуса клеща.

По данным Роспотребнадзора, заболевание выявлено у мужчины из Суровикинского района. Пациенту оказывают необходимую медицинскую помощь. Об этом пишет сайт «НовостиВолгограда.Ру».

В ведомстве уточняют, что пока количество обращений местных жителей с укусами клещей не превышает средних значений за последние годы. На данный момент известно о 265 случаях. Пойманных клещей принимают на исследование, чтобы выявить риск заболевания КГЛ или другими инфекциями.