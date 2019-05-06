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Первый случай геморрагической лихорадки выявили в Волгоградской области

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Врачи в Волгоградской области выявили первый за сезон случай крымской геморрагической лихорадки (КГЛ). Местный житель заболел после укуса клеща.

По данным Роспотребнадзора, заболевание выявлено у мужчины из Суровикинского района. Пациенту оказывают необходимую медицинскую помощь. Об этом пишет сайт «НовостиВолгограда.Ру».

В ведомстве уточняют, что пока количество обращений местных жителей с укусами клещей не превышает средних значений за последние годы. На данный момент известно о 265 случаях. Пойманных клещей принимают на исследование, чтобы выявить риск заболевания КГЛ или другими инфекциями.

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