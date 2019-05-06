Уникальную икону выставят в картинной галерее во Владивостоке

В Приморской картинной галерее во Владивостоке можно увидеть уникальную икону «Несение креста». Ее покажут в рамках мероприятий цикла выставок одного шедевра «Праздники. Выставка одного шедевра древнерусского искусства».

Икона изображает путь Христа на Голгофу. Она имеет форму четырехлистника и когда-то являлась частью большого резного иконостаса, рассказали Vostokmedia организаторы выставки.

Работа выполнена в стиле академической живописи конца XIX века, в манере иконописного центра, располагавшегося в селе Холуй Владимирской губернии. В те времена центр являлся ведущим среди подобных, объяснили эксперты.

Икона представлена в зале древнерусского искусства. Выставка продлится до 2 июня.