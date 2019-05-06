Китайский лидер выразил соболезнования в связи с ЧП в Шереметьево

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с ЧП в московском аэропорту Шереметьево с самолетом Sukhoi Superjet 100, пишет в понедельник, 6 мая, «РИА Новости» со ссылкой на китайское телевидение.

«От лица всего китайского народа, от имени китайского правительства и от себя лично выражаю глубокую скорбь по погибшим и искренние соболезнования семьям жертв и раненным», — говорится в телеграмме, которую лидер КНР отправил главе России Владимиру Путину.

Соболезнования выразил также премьер госсовета КНР Ли Кэцян, направивший телеграмму своему коллеге Дмитрию Медведеву.

Самолет Sukhoi Superjet 100 вылетел из Москвы в Мурманск вечером 5 мая. Лайнер вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок через 28 минут после взлета. По предварительной информации, в него попала молния, после чего была потеряна радиосвязь.

Воздушное судно совершило жесткую посадку, несколько раз подпрыгнув на взлетно-посадочной полосе. От удара о землю самолет загорелся. По предварительной информации, причиной возгорания стало попадание разрушенной стойки шасси в двигатель.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Их личности будут установлены путем проведения генетической экспертизы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. В Следственном комитете России заявили, что среди основных версий ЧП в московском аэропорту Шереметьево рассматриваются недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность.