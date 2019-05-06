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В «Бутырке» сказали Мамаеву спасибо за пропаганду ЗОЖ

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Администрация московского следственного изолятора «Бутырка» отметила усилия полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по проведению футбольных матчей среди заключенных и пропаганде здорового образа жизни. Об этом заявил адвокат спортсмена Игорь Бушманов, представив в суде характеристику из СИЗО.

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«Павел Мамаев характеризуется как примерный, неконфликтный человек, хорошо ладит с сокамерниками, выполняет требования администрации», — добавил защитник, процитировав выдержку из документа.

В понедельник, 6 мая, в Пресненском суде Москвы проходят прения сторон, в ходе которых прокурор попросит наказание фигурантам дела.

Впервые матч с участием Мамаева прошел в «Бутырке» 14 февраля. Он отыграл по тайму за каждую из команд и забил семь голов. Впоследствии было проведено еще несколько матчей с сокамерниками футболиста, отмечает «РИА Новости».

8 октября 2018 года нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Пострадали водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор института НАМИ Александр Гайсин.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Фигуранты дела находятся под арестом, который суд в начале апреля продлил до 25 сентября.

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