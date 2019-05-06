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Обыски в Управлении автодорог Якутии связаны с делом о взятках

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В Якутске прошли обыски в здании Управления автодорог Якутии. Следственные действия связаны с расследованием дела о взятке, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных правоохранительных органах. При этом он уточнил, что уголовное дело возбуждено по статье «Получение взятки в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

По этим данным, речь идет о деле в отношении экс-заместителя начальника отдела эксплуатации автомобильных дорог ГКУ «Управление автомобильных дорог Якутии» (Управтодор). Он был задержан 14 апреля 2019 года.

ИА SakhaNews уточняет, что обвиняемый в 2013 году потребовал от индивидуального предпринимателя, который выполнял работы по содержанию дороги в Усть-Майском районе, передавать ему каждый год по 1 млн рублей. Взамен ему были обещаны приемка работ и своевременное перечисление денег субподрядчику.

Бизнесмен сделал несколько переводов на счет чиновника. По версии следствия, обвиняемый получил в общей сложности около 3 млн рублей.

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