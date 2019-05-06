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Нелегальное производство сливочного масла обнаружили в Рязанской области

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Правоохранительные органы остановили деятельность подпольных цехов по производству сливочного масла в Рязанской и Ростовской областях. Оборот производства превысил 100 млн рублей.

По данным полиции, цеха выпускали поддельное масло известного бренда. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы задержали двух подозреваемых, сообщает РИА «7 новостей».

Во время обысков были изъяты печати, бухгалтерская документация и электронные носители информации. Также было обнаружено более 150 коробок с продукцией весом более 500 кг.

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