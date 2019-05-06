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Гнездам аистов угрожают степные пожары в Приамурье

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В долине реки Гильчин Амурской области, где в конце апреля был зафиксирован степной пожар, заметили дальневосточных аистов и журавлей. Птицы смогли спастись только благодаря тому, что гнезда находились на безопасной высоте, металлической опоре ЛЭП.

Видеоролик горящей местности опубликовал амурский промышленный альпинист Леонид Ручка, сообщает Амурская служба новостей.

Автор ролика уточнил в комментарии, что на тот момент в одном из гнезд аиста находилось пять яиц. Что с ними стало, неизвестно.

Мужчина сказал, что каждый год от таких палов в огне погибает по несколько аистиных гнезд вместе с яйцами и птенцами, не говоря о более мелких птицах, которые гнездятся на земле.

Ранее сообщалось, что в Шимановском районе Приамурья во время рейдов сотрудники лесничества задержали двух поджигателей. Из-за действий одного площадь пожара составила 10 га, из-за действий другого — 9 га.

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