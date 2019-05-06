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Названы самые продаваемые праворульные машины в I квартале 2019-го

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Фото: toyota.ru
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Эксперты «Автостата» составили рейтинг самых продаваемых легковых автомобилей с правым рулем в России по итогам I квартала 2019 года. Всего за январь–март объем рынка праворульных автомобилей в стране достиг 131,8 тыс. единиц. Об этом 6 мая говорится в сообщении аналитического агентства.

Наиболее популярной моделью в данном сегменте стала Toyota Corolla. За отчетный период на российском рынке было реализовано 11,6 тыс. машин (+4% к результату 2018 года). Второе место занимает Honda Fit, за первые три месяца 2019 года было продано 4,5 тыс. единиц, что на 13% больше, чем в прошлом году. На третьем месте расположилась Toyota Mark, всего было продано 3,9 тыс. таких автомобилей, что на 7% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

В топ-10 самых продаваемых праворульных легковых автомобилей в России по итогам 1 квартала 2019 года также входят Toyota Corona (3,5 тыс. ед.), Toyota Vitz (3,4 тыс. ед.), Toyota Carina (2,8 тыс. ед.), Toyota Caldina (2,7 тыс. ед.), Mazda Demio (2,5 тыс. ед.), Toyota Prius (2,4 тыс. ед.) и Toyota Camry (2,1 тыс. ед.).

23 апреля сообщалось, что по состоянию на начало 2019 года в РФ насчитывалось 25,4 млн машин в возрасте старше 10 лет. Это составляет 58% всего легкового российского автопарка.

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