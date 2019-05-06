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Выставка фото героев РФ в необычных образах открылась в Красноярске

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Всероссийская выставка «Герои России, какими их не видел никто» открылась в концертном зале Дома офицеров в Красноярске. Экспозицию называют уникальной из-за того, что герои России и СССР, ветераны боевых действий представлены в непривычных для себя образах. Проект создан благотворительным фондом «Память поколений». Он реализуется третий год подряд.

Концепцию придумали известные российские фотографы Данил Головкин и Ольга Тупоногова-Волкова. Они пытались продемонстрировать силу духа людей и их безграничные возможности.

Как сказала ИА KrasnoyarskMedia исполнительный директор фонда Екатерина Круглова, авторы проекта попытались донесли новый образ ветеранов, героев, «живущих среди нас», показать их силу духа, то, как они, пережив тяжелейшие события, держатся более чем достойно. Многие участники фотопроекта являются подопечными фонда, им уже оказали необходимую помощь — установили новые протезы.

Ранее сообщалось о росте активности россиян в сфере благотворительности. Как говорится в материалах исследования аналитиков «Яндекс.Кассы» и Data Insight, деньги на благотворительные цели переводят через интернет­-сервисы около 11 млн россиян.

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