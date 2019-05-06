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Возбуждено дело о вымогательстве при капремонте школы в Томской области

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В Томской области возбуждено уголовное дело в отношении директора фирмы, который, по версии следствия, требовал у руководителя другой коммерческой организации 400 тыс. рублей за подписание и передачу актов о приемке работ по капремонту школы в одном из районных центров региона.

Преступление совершено в марте 2019 года. Об этом сообщает РИА «Томск».

Подозреваемый в вымогательстве был задержан сотрудниками полиции совместно с бойцами ОМОН в момент получения 45 тыс. рублей — части оговоренной суммы.

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