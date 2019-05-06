Медвежонка Умку приютили сотрудники зоосада в Иркутске

В Иркутской зоогалерее поселился бурый медвежонок, которого назвали Умка. Его привезли из северных районов области.

Зверь попал в столицу Приангарья после того, как геологи случайно раздавили берлогу трактором. На второй день они вернулись на это место и застали в живых детеныша, мамы-медведицы уже не было. Геологи забрали медвежонка, дали ему имя и какое-то время ухаживали за ним.

Как сообщает ИА IrkutskMedia, сейчас Умке 2,5 месяца, его вес 7 кг. Медвежонку назначили курс прививок, ему ищут новый дом. В том случае, если Умку никуда не пристроят, его оставят в зоогалерее.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области спасли собаку, которая сплавлялась по реке на льдине.