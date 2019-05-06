Проект нового онкодиспансера разработают в Тамбове за 60 млн рублей

Под Тамбовом планируют построить новый онкологический диспансер. Разработку проекта оценили в 60 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Исходя из документации, новое медучреждение построят в деревне Красненькое в микрорайоне Донское. Предполагается, что диспансер будет рассчитан на 400 посещений в смену и на 249 коек круглосуточного пребывания, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

В нем разместят отделение общей онкологии, отделение паллиативной онкологии, химиотерапевтическое и операционное отделения. На первом этаже планируют открыть аптеку.

Стоимость разработки проекта оценили в 60 млн рублей. Строительство начнется после 2020 года.