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Полиция ищет убившего оленей браконьера в Магаданской области

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В Магаданской области разыскивают браконьера, застрелившего двух оленей. Правоохранительные органы проводят проверку. Браконьеру грозит до 2 лет лишения свободы.

Туши животных были найдены рядом с дорогой в Тенькинском округе. Видео появилось в одной из соцсетей. На кадрах запечатлена выпотрошенная туша одного животного и нетронутая туша второго, лежащая в нескольких десятках метров.

Как сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на начальника отдела надзора, охраны и использования объектов животного мира и среды обитания Вадима Ужвенко, сезон охоты на оленей был закрыт 28 февраля. Таким образом, отстрел является незаконным в любом случае.

Судя по тому, что одна туша не разделана, а от второй отрезана только задняя часть, человеком двигала просто жажда убийства, считает специалист.

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