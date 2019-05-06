Прямой эфир

Новосибирец нарисовал памятник Воину-освободителю на рисовом зерне

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В преддверии Дня Победы новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин изобразил на рисовом зернышке памятник Воину-освободителю работы Евгения Вучетича, установленный в Берлине 8 мая 1949 года.

«К 9 Мая удалось нарисовать памятник Воину-освободителю на срезе рисового зернышка. С наступающим праздником!» — написал Анискин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Размер рисового зерна составляет 5–6 мм. Высота берлинского памятника Воину-освободителю — 12 м, пишет vn.ru.

Недавно Владимир Анискин изготовил еще одну миниатюру — 6-миллиметровую икону Матроны Московской. Лик святой выполнен из золота, слоновой кости, акварели и олова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сибирский Левша посадил Чижика‐Пыжика на кончик конского волоса
Акция памяти советских солдат прошла в столице Словакии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017