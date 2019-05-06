Новосибирец нарисовал памятник Воину-освободителю на рисовом зерне

В преддверии Дня Победы новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин изобразил на рисовом зернышке памятник Воину-освободителю работы Евгения Вучетича, установленный в Берлине 8 мая 1949 года.

«К 9 Мая удалось нарисовать памятник Воину-освободителю на срезе рисового зернышка. С наступающим праздником!» — написал Анискин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Размер рисового зерна составляет 5–6 мм. Высота берлинского памятника Воину-освободителю — 12 м, пишет vn.ru.

Недавно Владимир Анискин изготовил еще одну миниатюру — 6-миллиметровую икону Матроны Московской. Лик святой выполнен из золота, слоновой кости, акварели и олова.