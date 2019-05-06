Прямой эфир

Сотрудницу банка оштрафовали на 100 тыс. рублей в Липецке за кражу

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Липецке суд вынес приговор бывшей сотруднице банка за кражу со счетов клиентов денежных средств и за незаконное использование сведений, составляющих банковскую тайну. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Липецкой области.

Было установлено, что в июне 2018 года подсудимая работала финансовым консультантом. Пользуясь своим служебным положением, женщина похитила со счетов вкладчиков 14 тыс. рублей. Пользуясь персональными данными и сведениями о счетах трех клиентов, она оформила перевыпуск их банковских карт и обналичила средства, пишет LipetskMedia.

Один из потерпевших написал заявление в полицию, после чего была проведена проверка. Отмечается, что подозреваемая свою вину не признала и предоставила свою версию произошедшего.

Слова подсудимой были опровергнуты собранными доказательствами. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Соседка-подросток украла деньги с кредитной карты пенсионерки в Брянской области
Сотруднице банка вынесли приговор в Хабаровском крае за кражу 4,5 млн рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017