Сотрудницу банка оштрафовали на 100 тыс. рублей в Липецке за кражу

В Липецке суд вынес приговор бывшей сотруднице банка за кражу со счетов клиентов денежных средств и за незаконное использование сведений, составляющих банковскую тайну. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Липецкой области.

Было установлено, что в июне 2018 года подсудимая работала финансовым консультантом. Пользуясь своим служебным положением, женщина похитила со счетов вкладчиков 14 тыс. рублей. Пользуясь персональными данными и сведениями о счетах трех клиентов, она оформила перевыпуск их банковских карт и обналичила средства, пишет LipetskMedia.

Один из потерпевших написал заявление в полицию, после чего была проведена проверка. Отмечается, что подозреваемая свою вину не признала и предоставила свою версию произошедшего.

Слова подсудимой были опровергнуты собранными доказательствами. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.