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Художественный музей в Барнауле достроят к началу 2021 года

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Фото: официальный Интернет-ресурс Краевого государственного казенного учреждения «Единый заказчик капитального строительства Алтайского края»
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На завершение строительства художественного музея Алтайского края компания «Селф» получила кредит на 305 млн рублей, сообщили в пресс-службе банка ВТБ. Эта сумма пойдет на установку индивидуальных тепловых пунктов, систем водоснабжения, пожаротушения.

Сдать художественный музей в Барнауле планируют в феврале 2021 года, после чего благоустроят и озеленят территорию, проведут пуско-наладочные работы. Общая площадь экспозиции увеличится в пять раз, отмечает altapress.ru.

Проект начался около семи лет назад, когда старое здание музея было признано ветхим и снесено. Новое учреждение внешне будет похоже на прежнее. В отделке планируется использовать колыванский камень.

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