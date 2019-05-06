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Губернатор Севастополя перенес экстренную операцию

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников был госпитализирован в городскую больницу с диагнозом «аппендицит». Ему была успешно проведена экстренная операция. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщил первый заместитель директора департамента здравоохранения города Владислав Нусинов.

«Ситуация стандартная, оказывается лечение с положительной динамикой», — цитирует его слова «РИА Новости».

Он отметил, что глава региона попал в больницу в выходные и сейчас проводится необходимое лечение.

19 марта Овсянников похвалил критику работы правительства со стороны депутатов заксобрания города. Политик, помимо этого, подчеркнул, что ориентируется на обращения граждан, личные встречи, мнение экспертов и на тех, кто желает участвовать в жизни и развитии города.

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