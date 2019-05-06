Две улицы перекроют в центре Омска из-за велосоревнований

В Омске на двух центральных улицах планируют временно перекрыть дорожное движение. Это связано с соревнованиями велосипедистов.

Как сообщает пресс-служба омской Госавтоинспекции, в среду, 8 мая, движение будет ограничено на улицах Ленина и Герцена. Соревнования продлятся с 17:30 до 21:30. В это время автолюбителям рекомендуют искать объездные пути, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Отмечается, что на улице Ленина ограничения введут на участке от улицы Тарской до улицы Партизанской, а на улице Герцена ограничения коснутся участка от улицы Интернациональной до улицы Ленина, включая площадь Победы.