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Депутат рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»

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Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти страны «обезлюдить Донбасс». Об этом он заявил в интервью порталу Politeka, опубликованном на канале в YouTube.

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«Необходимо вытянуть сейчас с оккупированных территорий все трудовые ресурсы», — сказал он.

Парламентарий также отметил, что необходимо четко продумать, на что страна может пойти в плане амнистий для тех, кто не убивал украинских военных, и что делать с теми, кто в этом замешан. Семенченко добавил, что в этой стратегии нет «ничего геноцидного», и Россия пытается сделать то же самое.

Также депутат предложил показать покинувшим ДНР И ЛНР мирным жителям, как они «нужны Украине», а тех, кто получил российский паспорт, лишить гражданства.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и объявили о создании независимых Донецкой и Луганской народных республик.

По данным ООН, за это время погибли несколько тысяч мирных жителей.

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