Власти Турции выразили соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево

Министерство иностранных дел Турции 6 мая выразило соболезнования из-за гибели людей при аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево. Об этом 6 мая сообщает ТАСС.

«С глубокой скорбью мы узнали о гибели людей в результате авиакатастрофы, произошедшей в аэропорту Шереметьево. Выражаем соболезнования семьям погибших...», — говорится в сообщении турецкого МИДа.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 вернулся в столичный аэропорт Шереметьево через 28 минут после вылета из-за технических неполадок. При приземлении лайнер ударился о ВПП и загорелся.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. По данным СКР, погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело.