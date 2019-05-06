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Акция «Бессмертный полк» прошла в Токио третий год подряд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Акция «Бессмертный полк» прошла в третий раз 6 мая в Токио. В ней участвовали около 200 россиян, проживающих в Японии, а также сотрудники посольства России. Об этом сообщает ТАСС.

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«Это очень символично и правильно, что инициатива проведения этой акции исходит от общества, от наших сограждан. Мы чтим память тех наших предков, кто своими руками ковал победу, воюя на фронтах, трудясь в тылу. Эта память объединяет нас…» — сказал посол России в Японии Михаил Галузин.

Перед шествием в Токио прошла большая концертная программа, организаторы также развернули полевую кухню. В мероприятии приняли участие послы Белоруссии и Израиля.

«Бессмертный полк» — это общественная акция-шествие. Во время нее люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

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