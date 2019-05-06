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На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

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Фото: ТАСС/Наиль Фаттахов
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На Сахалине местный житель обнаружил на свалке пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 6 мая сообщает «Интерфакс».

Агенство отмечает, что в кармане пиджака также была обнаружена ксерокопия паспорта ветерана, родившегося в 1926 году в Архангельской области.

Среди найденных наград два ордена, 10 медалей и один нагрудный знак: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны 2-й степени, медаль «За победу над Японией», медаль «Ветеран МВД», юбилейная медаль «70 лет Вооруженных сил СССР», юбилейные медали «40 лет Победы» и «70 лет Победы», знак «Мастер спорта», медаль «360 лет Пожарной охране России».

Мужчина передал свою находку в региональное отделение ДОСААФ. После того как ведомство разместило информацию в местных СМИ, с ними связалась дочь ветерана, которая рассказала, что ее отец умер в феврале прошлого года.

«Ее маме — 94 года, она решила переехать к маме и обратилась в клининговую компанию, чтобы они в квартире ее родителей навели порядок. Личные вещи родителей просила сложить в сторонку. Но работники клининговой компании посчитали эти вещи хламом и выбросили за городом», — рассказала помощник председателя сахалинского регионального отделения ДОСААФ Елена Тарасенко.

Также отмечается, что ветеран оказался весьма известным на Сахалине человеком. Он работал в пожарной части и УВД Южно-Сахалинска.

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