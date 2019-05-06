Роспотребнадзор провел 129 контрольных закупок в первом квартале 2019 года

В первом квартале 2019 года специалисты Роспотребнадзора провели 129 контрольных закупок в 10 регионах России, оштрафовав предпринимателей на 500 тыс. рублей. Об этом говорится в распространенной надзорным ведомством информации.

«Основанием для… (закупок. — Ред.) в 86% случаев стали обращения потребителей», — говорится в сообщении службы.

Среди популярных нарушений — обвес покупателей, отказ принимать карты платежной системы «Мир», продажа просроченной и санкционной продукции.

В конце февраля в центре Кемерово открылась пекарня, при входе в которую была установлена табличка, информирующая о том, что лицам нетрадиционной сексуальной ориентации запрещен вход в заведение. Позднее стало известно о том, что региональное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) готовится выдать предупреждение пекарне, а Роспотребнадзор выявил на предприятии многочисленные нарушения. 1 мая стало известно, что пекарня вынуждена была приостановить свою деятельность.