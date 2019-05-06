Прямой эфир

Роспотребнадзор провел 129 контрольных закупок в первом квартале 2019 года

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В первом квартале 2019 года специалисты Роспотребнадзора провели 129 контрольных закупок в 10 регионах России, оштрафовав предпринимателей на 500 тыс. рублей. Об этом говорится в распространенной надзорным ведомством информации.

«Основанием для… (закупок. — Ред.) в 86% случаев стали обращения потребителей», — говорится в сообщении службы.

Среди популярных нарушений — обвес покупателей, отказ принимать карты платежной системы «Мир», продажа просроченной и санкционной продукции.

В конце февраля в центре Кемерово открылась пекарня, при входе в которую была установлена табличка, информирующая о том, что лицам нетрадиционной сексуальной ориентации запрещен вход в заведение. Позднее стало известно о том, что региональное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) готовится выдать предупреждение пекарне, а Роспотребнадзор выявил на предприятии многочисленные нарушения. 1 мая стало известно, что пекарня вынуждена была приостановить свою деятельность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору овощей и фруктов
Роспотребнадзор дал рекомендации выезжающим в тропические страны россиянам

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017