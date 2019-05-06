Массовые отключения горячей воды начались в Хабаровске

В жилых домах Хабаровска начали отключать горячую воду на время гидравлических испытаний. С 6 мая без воды остались жители 570 домов. Речь идет о зданиях, которые обслуживает ТЭЦ-2.

Как уточняет ИА AmurMedia, в Кировском районе воду отключили в 304 домах, в Центральном — в 221 доме, 16 учебных заведениях, 12 детских садах, двух социальных объектах и 15 медицинских учреждениях. Воду вернут в многоквартирные дома и на социальные объекты вечером 8 мая.

В пресс-службе филиала «Хабаровская теплосетевая компания» АО «ДГК» агентству пояснили, что гидравлические испытания обязательно должны проводиться после окончания отопительного сезона. Специалистам необходимо выявить изношенные и слабые участки для ремонта летом.

Ранее сообщалось, что Хабаровск накрыл дым от лесных пожаров.