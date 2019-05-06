Сгоревший SSJ-100 совершил свой первый полет в июне 2017 года

Sukhoi SuperJet 100 с бортовым номером RA-89098 собрали в Комсомольске-на-Амуре на заводе «Гражданских самолетов Сухого». Первый свой полет совершил в июне 2017-го и был передан «Аэрофлоту».

С сентября того же года лайнер выполнял регулярные рейсы. Судно имело стандартную двухклассную компоновку на 87 посадочных мест. Ранее серьезных происшествий с лайнером не регистрировалось. По данным производителя, в апреле самолет успешно прошел техосмотр.

Авиакомпания сообщила, что двигатели загорелись уже после посадки.