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В Шереметьево возобновили отправку рейсов в Мурманск

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В московском аэропорту Шереметьево возобновили отправку рейсов в Мурманск, после инцидента со сгоревшим самолетом Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

Как передает «РИА Новости» слова представителя аэропорта, на данный момент уже объявили регистрацию на рейс до Мурманска, который вылетит в 7:15.

«Это будет третий рейс. Два самолета уже летят в Мурманск», — сказал он.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, совершавший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок, а при приземлении ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. По данным Следственного комитета, погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело.

По некоторым данным, люди из хвостовой части не успели покинуть горящий лайнер из-за того, что другие пассажиры пытались спасти свой багаж.

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