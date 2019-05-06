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Китай может отменить торговые консультации с США из-за угроз Трампа

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Фото: REUTERS/Jason Lee
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Китай может отменить очередной раунд торгово-экономических консультаций с США, который запланирован на эту неделю в Вашингтоне, из-за угроз американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal в воскресенье, 6 мая.

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Трамп в своем Twitter пообещал с 10 мая увеличить пошлины на китайскую продукцию общим объемом в $200 млрд с 10% до 25%, а позже распространить их и на товары, которые сейчас не облагаются сборами. Эта новость неприятно удивила Китай.

Торговая война между КНР и Соединенными Штатами продолжается с июля 2018 года. В силу вступили взаимные повышенные таможенные тарифы между странами в размере 25%. В конце сентября начали действовать американские пошлины в размере 10% на товары из КНР объемом импорта $200 млрд в год. Пекин ответил на это, введя тарифы в размере от 5% до 10% на импорт продукции из Соединенных Штатов объемом $60 млрд.

1 декабря 2018 года по итогам переговоров Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Аргентине стало известно, что Вашингтон поднимет пошлины на китайские товары с 10% до 25%, если страны не достигнут соглашения за 90 дней.

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