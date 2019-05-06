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«Аэроэкспресс» между Москвой и аэропортом Шереметьево будет ходить ночью

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Всю ночь понедельника, 6 мая, будут курсировать поезда «Аэроэкспресс» между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево. Информацию об этом распространил сайт перевозчика.

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«Отправление дополнительных рейсов с вокзала и из аэропорта произойдет в 01:00, 02:00, 03:00, 04:00», — говорится в сообщении.

Инцидент с cамолетом авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100, летевшим из Москвы в Мурманск, произошел 5 мая. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Лайнер cовершил вынужденную посадку через 28 минут после вылета из Шереметьево. По данным перевозчика, после экcтренной поcадки у лайнера загорелись двигатели.

6 мая Cледственный комитет РФ cообщил, что при пожаре в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек включая одного члена экипажа.

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