Очевидцы ЧП в Шереметьево рассказали о первых минутах после инцидента

Очевидцы происшествия с самолетом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево в интервью телеканалу «360» рассказали о первых минутах после инцидента.

Одна из женщин отметила, что никакой паники у терминала F, где она находилась, не было. По ее словам, к авиасудну подъехали пожарные машины и медики.

Другая свидетельница происшествия также подтвердила отсутствие паники в аэропорту. Кроме того, она заявила, что многие даже не видели самолет и не знают об инциденте. В это же время женщина уточнила, что по ряду рейсов изменили коридоры выходов.

Находившийся в аэропорту мужчина признался, что не видел горящий самолет, а заметил только большое скопление спецтехники. Помимо этого, он тоже обратил внимание на отсутствие паники.

5 мая Sukhoi Superjet 100, летевший из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. По данным перевозчика, после экстренной посадки у лайнера загорелись двигатели.

В результате инцидента погиб 41 человек, включая одного члена экипажа. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».