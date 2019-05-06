В Мурманской области объявили траур из-за ЧП с самолетом в Шереметьево

В Мурманской области объявили трехдневный траур после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево. Об этом 6 мая сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу региона Андрея Чибиса.

5 мая Sukhoi Superjet 100, летевший из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. По данным перевозчика, после экстренной посадки у лайнера загорелись двигатели.

В результате инцидента погиб 41 человек, включая одного члена экипажа. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Об инциденте доложено президенту России Владимиру Путину.