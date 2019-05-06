Прокурор запросит 6 мая наказание для Кокорина и Мамаева
В понедельник, 6 мая, в Пресненском суде Москвы пройдут прения сторон по уголовному делу о драках футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Судебное заседание назначено на 12:00. Ожидается, что прокурор запросит в этот день наказание для всех обвиняемых, пишет «РИА Новости».
При этом адвокаты брата Александра Кокорина Кирилла и их друга Александра Протасовицкого представят доказательства в их защиту.
8 октября 2018 года форвард «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Пострадали водитель Виталий Соловчук, гендиректор института НАМИ Сергей Гайсин и чиновник Минпромторга Денис Пак.
Было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
В начале апреля суд продлил арест всем фигурантам дела до 25 сентября.
Ранее мать Кокорина опубликовала в Instagram видео, на котором запечатлены события перед началом драки с Паком в московском кафе.