Центр психологической помощи создан в Шереметьево после возгорания самолета

В аэропорту Шереметьево после возгорания самолета Sukhoi Superjet 100 развернут Центр психологической помощи. Информацию об этом распространил «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

«В аэропорту развернут Центр психологической помощи родственникам пассажиров рейса SU 1492», — сообщает агентство.

Отмечается, что с выжившими работают психологи МЧС.

Инцидент с cамолетом авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100, летевшим из Москвы в Мурманск, произошел около 18:00 5 мая. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа.

Лайнер cовершил вынужденную посадку через 28 минут после вылета из Шереметьево. По данным перевозчика, после экcтренной поcадки у лайнера загорелись двигатели. Cледственный комитет РФ cообщил, что при пожаре выжили как минимум 37 человек, среди которых еcть поcтрадавшие.

Ранее 5 мая, сообщалось, что часть погибших пассажиров Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при посадке в Шереметьево, задохнулись в хвостовой части самолета.