Пилоты выжили при аварийной посадке самолета в Шереметьево

Летный экипаж остался в живых при аварийной посадке самолета в Шереметьево. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах аэропорта.

«Пилоты предварительно живы. С ними работают следователи», — сказал он.

Ранее стало известно, что в результате ЧП погибли 13 человек.

Инцидент произошел около 18:00 в воскресенье, 5 мая. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). Всего на борту самолета, летевшего из Москвы в Мурманск, находились по разным данным 78 или 79 человек, в том числе 73 пассажира.