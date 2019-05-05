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Экипаж самолета SSJ-100 рассказал о попавшей в лайнер молнии

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Фото: РЕН ТВ
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Экипаж совершившего аварийную посадку в Шереметьево Sukhoi Superjet 100, следовавшего из Москвы в Мурманск, рассказал о попадании в самолет молнии. В результате у судна отказала автоматика и было принято решение направить самолет обратно в аэропорт вылета, сообщает ТАСС.

Отмечается, что при посадке самолет дважды ударился о взлетную полосу и загорелся. Синоптики подтвердили, что причиной ЧП могла стать попавшая в лайнер молния.

«Там были грозовые облака высотой до 9–10 тыс. м», — рассказал «РИА Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, молния часто прожигает в корпусе самолета отверстие до 15–20 см в диаметре, что приводит к фатальным последствиям.

Как сообщили в Росавиации, при столкновении с землей у самолета подломились стойки шасси. Они пробили топливные баки, в результате чего почти мгновенно самолет загорелся. Пламя уничтожило половину корпуса лайнера.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). Всего на борту находились по разным данным 78 или 79 человек, в том числе 73 пассажира. По последним данным, в результате ЧП погибли 13 человек.

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