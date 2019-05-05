Прямой эфир
Сюжет:

СК сообщил об одном погибшем и четверых пострадавших при ЧП в Шереметьево

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По данным Следственного комитета России, в результате экстренной посадки пассажирского самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб один и пострадали четыре человека. Об этом сообщил «Интерфакс» в воскресенье, 5 мая.

«На данный момент следствие располагает информацией об одном погибшем и четверых обратившихся за медицинской помощью», — приводит агентство сообщение пресс-службы СК РФ.

Как сообщили в Росавиации, при столкновении с землей у самолета подломились стойки шасси. Они пробили топливные баки, в результате чего почти мгновенно самолет загорелся. Пламя уничтожило половину корпуса лайнера.

Отмечается, что изначально экипаж докладывал о проблемах со связью и запросил возвращение в аэропорт вылета.

Также Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Всего на борту находились по разным данным 78 или 79 человек. Ранее стало известно о десяти погибших.

В связи с произошедшим московский аэропорт Домодедово задействовал свои дополнительные ресурсы для приема прилетающих самолетов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СК возбудил уголовное дело после ЧП в Шереметьево
Появилось видео экстренной посадки горящего самолета в Шереметьево

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017