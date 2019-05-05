СК сообщил об одном погибшем и четверых пострадавших при ЧП в Шереметьево

По данным Следственного комитета России, в результате экстренной посадки пассажирского самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб один и пострадали четыре человека. Об этом сообщил «Интерфакс» в воскресенье, 5 мая.

«На данный момент следствие располагает информацией об одном погибшем и четверых обратившихся за медицинской помощью», — приводит агентство сообщение пресс-службы СК РФ.

Как сообщили в Росавиации, при столкновении с землей у самолета подломились стойки шасси. Они пробили топливные баки, в результате чего почти мгновенно самолет загорелся. Пламя уничтожило половину корпуса лайнера.

Отмечается, что изначально экипаж докладывал о проблемах со связью и запросил возвращение в аэропорт вылета.

Также Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Всего на борту находились по разным данным 78 или 79 человек. Ранее стало известно о десяти погибших.

В связи с произошедшим московский аэропорт Домодедово задействовал свои дополнительные ресурсы для приема прилетающих самолетов.