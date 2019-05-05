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В России разработали новый способ лечения грыж

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российские врачи начнут использовать новые лазерные установки для лечения межпозвонковых грыж.

Особенностью конструкции аппарата является использование полупроводникового маломощного лазера. При включении устройства кварцевый наконечник диаметром 400–600 микрон на конце световода нагревается. Под контролем аппарата УЗИ и с местной анестезией врач заранее вводит устройство в тело пациента.

Помимо этого, новая технология будет использоваться при лечении кист и геморроидальных узлов.

Отмечается, что благодаря новой технологии время операции займет несколько минут, а уже спустя час после ее проведения пациент может быть выписан.

«После применения лазера пациент восстанавливается в 3–4 раза быстрее по сравнению с использованием традиционных инструментов, которое в случае удаления грыжи диска связано с разрезом всех тканей до позвоночника», — отметил главный врач использующей новое оборудование клиники «Медосмотр 39» Александр Гура.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

По лучу результат: удалять грыжу лазером научились за четыре минуты

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