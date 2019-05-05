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Режиссер Алексей Федорченко рассказал о своей новой картине «Война Анны»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Обладатель премий «Ника» и «Золотой орел» режиссер Алексей Федорченко объяснил успех готовящегося к выходу в широкий прокат своего нового фильма «Война Анны» качеством картины. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

По мнению Федорченко, стало сразу ясно, что фильм получился удачным. Однако он отметил, что был приятно удивлен реакцией жюри отечественных кинопремий: «Но я действительно не надеялся на победу, просто потому что не думал об этом, занимался другими работами».

Также режиссер отметил, что сегодня российский зритель изголодался по умным фильмам. Этим он объяснил успех недавних отечественных фильмов «Нелюбовь», «Лето», «Аритмия»: «Это только кажется, что кино и телевизор могут развиваться исключительно вниз, отупляя и обессмысливая всё, что показывают. <...> Видимо, всё же есть какой-то предел, люди наконец-то захотели умного, красивого, не пошлого, не банального».

Помимо этого, Федорченко заявил, что в настоящее время у России нет особых достижений, отчего режиссеры всё чаще и чаще обращаются к теме Великой Отечественной войны в своих работах.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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