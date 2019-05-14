«Говорить, что культура страхования сформировалась, преждевременно»

В апреле компания «Тинькофф Страхование» запустила собственную агентскую сеть продаж и открыла страховым агентам доступ к онлайн-платформе, через которую они смогут предлагать услуги клиентам и получать вознаграждение за заключенные сделки. К концу года число агентов на этой платформе должно достичь 5 тыс. человек, рассказал «Известиям» генеральный директор компании Иван Мироненко. Во время беседы он оценил целесообразность реформы ОСАГО и необходимость введения обязательных видов страхования, а также назвал факторы, мешающие развитию страхового рынка в нашей стране.

— Как вы оцениваете состояние рынка страхования в России? Появилась ли в нашей стране культура страхования?

— Рынок страхования растет. Если раньше основными драйверами этого роста выступали, как правило, банковские продукты страхования жизни и несчастных случаев, то сейчас наблюдается прирост уже в сегменте страхования ипотечного имущества и в автостраховании. Налаживается и взаимопонимание между потребителем и провайдерами страховых услуг. Об этом в том числе свидетельствует постепенное снижение числа претензий клиентов в Банк России — в основном люди жалуются на КБМ и ОСАГО.

Но говорить о том, что культура страхования как со стороны компаний, так и потребителей полностью сформировалась, конечно, преждевременно. Предстоит кропотливая работа по улучшению механизмов взаимодействия между страховыми компаниями и клиентами. И в первую очередь это касается страховщиков.

Сейчас важную роль в страховании кроме самих страховых продуктов и их цены играют удобство, простота и доступность сервисного обслуживания: заключение договоров, внесение изменений, продление и, конечно же, урегулирование убытков. В общем, всё то, ради чего клиенты и покупают страховку. Среди активных потребителей финансовых, в том числе банковских, страховых услуг растет доля поколения миллениалов. Они хотят получать страховые услуги максимально быстро — онлайн, то есть с помощью смартфона, без посещения офисов, чтения длинного списка правил и заполнения кучи документов.

— Какую долю страхового рынка вы занимаете сейчас и какую планируете занять в среднесрочной перспективе?

— По итогам 2018 года на рынке страхования кроме страхования жизни, где требуется отдельная лицензия и, соответственно, отдельное юридическое лицо, «Тинькофф Страхование» занимает около 0,8% рынка. В сегменте автокаско наша доля выше — примерно 1,2%, это 14-е место в рэнкинге страховщиков по данному виду страховых услуг. Конкретных таргетов по достижению определенной позиции на рынке страхования мы пока не раскрываем, но для начала в ближайший год-полтора мы хотим войти в топ-10 автостраховщиков.

— Планируется ли появление новых страховых услуг для населения?

— Сейчас мы сосредоточены на построении технологий, оптимизации и улучшении сервисного обслуживания для клиентов по автострахованию, поэтому на новые страховые продукты большого количества ресурсов не тратим. Тем не менее мы внимательно следим за новыми трендами на российском и мировом рынках страхования и готовы вкладываться в новые продукты. Например, в апреле 2019 года мы запустили агентскую сеть продаж и онлайн-платформу, через которую агенты могут предлагать своим клиентам страховые услуги, получая вознаграждение за осуществленные сделки. Аналогов нашему агентскому сервису сейчас на рынке страхования нет.

— Насколько популярен такой способ приобретения страховых услуг у клиентов?

— Покупка услуг автострахования однозначно востребована клиентами. Довольно много людей предпочитают работать не напрямую со страховыми компаниями, а через агентов, с которыми у них выстроились доверительные отношения. Таких агентов порядка 150 тыс. по всей России. Среди них есть новички в профессии и опытные агенты с огромной базой собственных клиентов, с которыми они работают не первый год. К концу года мы ожидаем, что число агентов на нашей платформе составит более 5000 человек.

Работа с онлайн-сервисом «Тинькофф Страхования» удобна для клиентов тем, что значительно экономит их время. Используя нашу платформу, агент осуществляет дистанционное оформление договоров страхования, а его клиент может оплачивать услуги по ссылке, которую ему предоставит агент. Для осмотра автомобиля (при каско) к клиенту выезжает представитель «Тинькофф», который далее передает клиенту договор на подпись. Ни агенту, ни клиенту не нужно никуда ехать и тратить время на встречи.

Клиент может задать своему агенту любые вопросы по продуктам «Тинькофф», а тот при необходимости оперативно уточнить любые нюансы у сотрудника «Тинькофф Страхования» в специальном онлайн-чате на нашей онлайн-платформе, чтобы вернуться к клиенту с разъяснениями.

— Давайте поговорим о реформе ОСАГО. На ваш взгляд, нововведения, которые предлагают Минфин и ЦБ, окажут благоприятное влияние на рынок? Целесообразно, например, объединять полисы ОСАГО и каско в один?

— В первую очередь рынку ОСАГО нужна индивидуализация тарифов и легализация агентирования в электронном страховании — так называемом е-ОСАГО. Думаю, дальнейшие шаги в реформе тарифов помогут установить более честную цену для большинства автовладельцев и увеличат рентабельность бизнеса для компаний — это также скажется на цене полиса ОСАГО.

При этом инициатива по объединению страховых покрытий по каско и ОСАГО в один договор вызывает много вопросов. Во-первых, непонятно, насколько такое объединение вообще нужно потребителям? Во-вторых, форма полиса ОСАГО официально утверждается ЦБ — очевидно, что к новому комбинированному полису также будут предъявляться определенные требования и это негативно скажется на развитии каско, так как будет ограничивать страховщиков.

Есть и другие вопросы. Например, как быть, если клиент хочет электронное ОСАГО, но по покрытию каско требуется предстраховой осмотр автомобиля, не разрешенный в электронном страховании? А как расторгать такие комбо-договоры, особенно в период охлаждения, не предусмотренный законом об ОСАГО? Также важно понять, будет ли объединение каско и ОСАГО в один договор обязательным требованием для страховщиков или опциональным. В общем, дать оценку можно будет только после детальной проработки всех текущих вопросов и спорных моментов.

— Реформа ОСАГО позволит отрасли автострахования выйти из затяжного кризиса?

— Повторюсь. Пока преждевременно давать оценку — всё будет зависеть от того, насколько итоговый вариант системы ОСАГО будет отличаться от планируемого. К сожалению, иногда хорошие инициативы реализуются совсем не так, как планировались. При этом мы видим, что Банк России и Госдума в последнее время уделяют проблемам модернизации системы ОСАГО серьезное внимание. Это очень хороший знак для страхового сообщества, а следовательно, и для наших клиентов. Мы надеемся, что уже в ближайшее время реформа ОСАГО, поддерживаемая Банком России, приведет к фундаментальным положительным изменениям.

— У вас уже есть расчеты, насколько могут подорожать и подешеветь для отдельных категорий водителей полисы ОСАГО?

— Пока нет — всё будет зависеть от итоговой модели ценообразования и степени свободы в выборе тарифных факторов для страховых компаний. Нам, безусловно, хотелось бы, чтобы в тарифах ОСАГО были лишь самые важные общие ограничения, а большинство параметров было отдано на усмотрение страховых компаний.

— Какие виды страхования помимо автомобильного и выезда за границу, на ваш взгляд, нужно сделать обязательными? Почему?

— Сейчас страхование путешественников не является обязательным, за исключением некоторых отдельных этапов — например, при получении визы. Думаю, защищаться обязательными видами страхования должны самые проблемные или социально значимые виды деятельности или активности в стране. Так, например, до внедрения ОСАГО на дорогах процветал бизнес автоподставщиков и вымогателей. Сегодня назрела необходимость обязательного страхования жизни и здоровья пассажиров такси. Хотя крупные агрегаторы ранее уже самостоятельно включили своих пассажиров в программы страховой защиты, но далеко не все компании последовали их примеру.

— Начинается сезон отпусков. В связи с этим вопрос: какие страховые случаи чаще всего происходят с россиянами за границей? Как проходит процесс оказания помощи нашим гражданам за рубежом?

— Наиболее распространенными событиями за рубежом, требующими медицинской помощи, являются респираторные заболевания, травмы бытового и спортивного характера, заболевания желудочно-кишечного тракта, кожные болезни. На эти группы приходится около 70% обращений. Следом идут заболевания ушей, стоматология, проблемы с сердечно-сосудистой системой.

В большинстве случаев клиентам достаточно обратиться в сервисную компанию — ассистанс. Ее номера указаны в полисе страхования. В последние годы клиенты всё чаще пользуются мессенджерами — на них приходится около 80% обращений россиян: это быстро, удобно и экономит средства на связь в роуминге.

После обращения в ассистанс оператор горячей линии уточнит местонахождение клиента, симптомы и поможет получить необходимую помощь: направит врача, рекомендует медицинское учреждение или организует транспортировку. Если одной консультации недостаточно, далее следует поддерживать связь с сотрудниками сервисной компании, которые помогут урегулировать вопросы, связанные с оказанием помощи и оплатой услуг.

Если у пациента были расходы (на медикаменты, транспорт, связь и пр.), необходимо сохранить чеки, рецепты, медицинские документы и обратиться в страховую компанию за возмещением трат. Некоторые сервисные компании могут организовать возмещение таких расходов за рубежом — в этом случае документы направляются им по электронной почте, выплата происходит на банковскую карту в течение нескольких дней. Если же ситуация экстренная и требует оказания немедленной медицинской помощи, лучше сразу вызвать скорую медицинскую помощь по местному телефону экстренных служб и проинформировать ассистанс по пути в больницу.

— Мешают ли какие-то факторы развитию рынка страхования в стране? Какие и как их решить?

— В первую очередь это общая экономическая ситуация. Многим приходится экономить, в том числе на страховании. Кроме этого, большая часть граждан всё еще воспринимает страхование как навязанную услугу, не осознавая, что последствия экономии на полисе могут быть гораздо хуже. Так что трансформация привычек потребителя в осознанное приобретение страховых продуктов всё еще продолжается. Также существует необходимость корректировки некоторых норм в законодательстве, например запрет агентирования в электронном страховании.