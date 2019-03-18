Певец Аль Бано потребовал от Украины возместить моральный ущерб

Певец Альбано Карризи (Аль Бано) потребовал от властей Украины своего исключения из черного списка и возмещения морального ущерба. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщило агентство ANSA.

Отмечается, что адвокаты певца готовят обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Аль Бано признался, что сначала воспринял как шутку новость о своем внесении в базу данных сайта «Миротворец» как человека, создающего «угрозу национальной безопасности Украины».

Сейчас в этом списке 147 человек. Он впервые был представлен в августе 2015 года и пополняется на основании жалоб Совета национальной безопасности и обороны, СБУ, Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

В январе 2019 года Европейский союз исключил народного артиста СССР, певца Иосифа Кобзона, ушедшего из жизни 30 августа 2018 года, из черного списка по Украине.